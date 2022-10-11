“هيئة الأزياء” تُطلق النسخة الثانية من برنامج “100 براند سعودي”

جدة : البلاد

أطلقت هيئة الأزياء النسخة الثانية من البرنامج الإرشادي “100 براند سعودي”، التي ستشهد اختيار عدد من مصممي الأزياء والعلامات التجارية الفاخرة المتخصصة في عالم الأزياء لدعم وتطوير أعمالهم .

ودعت الهيئة الراغبين في المشاركة بالبرنامج إلى التسجيل عن طريق الرابط الإلكتروني ( https://www.saudi100brands.com/ ) على أن يغلق باب التسجيل يوم الأحد 16 أكتوبر .

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الأزياء السيد بوراك شاكماك “سنعمل من خلال 100 براند سعودي على دعم العلامات التجارية، وتطويرها، وتكليف أفضل الخبراء للعمل معهم، ولدينا توسع لهذا العام من خلال إضافة العطور وتصميم الأحذية؛ لتشمل عدداً أكبر من العلامات التجارية “.

وأضاف “ستتم مشاركة خطة البرنامج مع المشاركين بعد الفرز الأولي، والمقابلات الشخصية، ونتطلع لنجاحات أكثر في المستقبل تسهم في وصول الإبداع السعودي لأعلى المستويات في عالم الأزياء ” .

وستعمل الهيئة على فرز المتقدمين بعد انتهاء مرحلة التسجيل، ومن ثم تحضير العلامات التجارية لمرحلة المقابلات الشخصية مع الخبراء، قبل أن يبدأ البرنامج في تقديم حزمة من البرامج التدريبية والإرشادية لمدة عام ، حيث يتخللها جلسات إرشادية واستشارية جماعية وفردية، وورش عمل تدريبية افتراضية وحضورية في سبيل تطوير مزايا الأعمال التنافسية في صناعة الأزياء السعودية .

وأضافت الهيئة للنسخة الحالية من البرنامج تصنيفات جديدة؛ لتتيح بذلك للعلامات التجارية المتخصصة في عالم العطور والأحذية التسجيل في البرنامج والاستفادة من الخدمات التي يقدمها، وتنضم بذلك إلى التصنيفات السابقة وهي: أزياء الزفاف، ديمي كوتور، الملابس الجاهزة، المجوهرات، والحقائب، وسيبدأ البرنامج من نموذج عمل العلامة التجارية وهويتها إلى التدريب والتوجيه وتقديم استشارات لتطوير المنتجات، بهدف تطوير عدة جوانب تشمل العلامة التجارية، إستراتيجية أداء المبيعات والتسويق، وإستراتيجية المشاركات في المعارض الدولية، وإستراتيجية التواصل والعلاقات العامة، والتنبؤ باتجاهات الصناعة، والابتكار والتكنولوجيا .

وتأتي هذه النسخة من برنامج “100 براند سعودي” امتداداً للنجاحات الكبيرة التي حققها في النسخة الأولى، حيث تجاوز عدد المتقدمين فيها 1400 مشارك، ترشح منهم 100 متقدم دخلوا في برنامج متكامل، ودعمتهم الهيئة بإقامة معارض متخصصة، منها معرض في الرياض، وآخر في نيويورك، كما مكنتهم من المشاركة في “معرض وايت” في أسبوع الموضة بمدينة ميلان، بالإضافة إلى مشاركتهم في تصميم أزياء كأس السعودية .