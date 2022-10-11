موهبة : 2539 طالباً وطالبة ينتقلون إلى موهوب 2

الرياض : البلاد

‏أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، اجتياز 2539 طالباً وطالبة من أصل أكثر من 24 ألف ، مسابقة موهوب 1 للعام 2023، وانتقالهم للمرحلة الثانية من المسابقة موهوب 2 في 4 تخصصات هي العلوم والرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء، وذلك للتنافس للانتقال للمشاركة في برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية وتمثيل المملكة في المسابقات الدولية.

ومن المقرر أن يخضع المجتازون لاختبار موهوب1 للتدريب على حقيبة تدريبية متقدمة في التخصص، استعداداً لاختبار موهوب2 لجميع تخصصات المسابقة، والذي سيعقد في 18 أكتوبر الجاري، وستعلن نتائجه في الحفل الختامي للمسابقة في 31 من الشهر نفسه، وسيتم ترشيح مجتازيه للانضمام لبرنامج موهبة للأولمبيادات الدولية (ملتقى الشتاء).

‏وأكدت موهبة، أن عدد المسجلين في مسابقة موهوب 2023، بلغ (24) ألف طالب وطالبة من الصفوف المستهدفة من التخصصات الخمسة، ومن مختلف إدارات التعليم على مستوى المملكة، من بينهم 12115 طالبة، و11885 طالباً، سجل أكثرهم في تخصص الرياضيات بعدد بلغ 9933 طالباً وطالبة، و5637 في تخصص الأحياء، و4550 في تخصص العلوم، و2061 في تخصص الفيزياء، و1819 في الكيمياء.

وأضافت أن عدد المختبرين من بين المسجلين، بلغ 22471 طالباً وطالبة، من بينهم 11095 طالباً، و11376 طالبة، بلغ عدد المرشحين من بينهم ممن اجتازوا اختبار موهوب1، (2539) طالباً وطالبة، منهم 1459 طالباً، و1070 طالبة في مختلف تخصصات المسابقة، حيث بلغ عدد المرشحين في الكيمياء 373 طالباً وطالبة، و393 في الفيزياء، و453 في الأحياء، و593 في العلوم، و727 في الرياضيات، من المدارس الحكومية والأهلية والأجنبية.

فيما تمثل مسابقة موهوب إحدى أهم قنوات مؤسسة موهبة التي يتم من خلالها التعرف والكشف عن الموهوبين لرعايتهم وتحفيزهم؛ تنفيذاً لمبادرة بناء المحتوى المحلي، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتُعد “موهوب” مسابقة علمية سنوية، تنظمها مؤسسة “موهبة”، بالتعاون مع وزارة التعليم، فيما تستهدف المسابقة الطلبة من الصف السادس الابتدائي إلى الثالث متوسط، ويتاح التسجيل فيها لطلبة الصفين السادس الابتدائي والأول المتوسط في مسابقة العلوم والرياضات، ولطلبة الصفين الثاني والثالث متوسط في تخصصات الكيمياء والفيزياء والأحياء.

وتهدف مسابقة موهوب في العلوم والرياضيات إلى اكتشاف الطلبة المتميزين في العلوم، والرياضيات، والفيزياء، والكيمياء، والأحياء، لإلحاقهم بالبرامج التدريبية المتخصصة، وتأهيلهم للمشاركة في المسابقات والأولمبيادات الدولية.