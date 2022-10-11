قشر الباذنجان.. فوائد طبية عديدة

يرمي كثيرون قشور الباذنجان عند طهو هذا النوع من الخضراوات، ليخسروا بذلك العديد من الفوائد الصحية وفقما ذكرت دراسة طبية حديثة.

ويعد الباذنجان مصدرا جيدا لمضادات الأكسدة فهو يدعم صحة القلب والوظائف الإدراكية وصحة العين ويحافظ على الوزن ويقلل من احتمالات الإصابة بالسرطان.

ورغم هذه الفوائد الطبية، إلا أن دراسات عديدة حذرت من براعم الباذنجان الخضراء التي تحتوي على مادة “السولانين” السامة، والتي تتسبب بالقيء والإسهال وآلام في المعدة، وصداعا، وصعوبة في التنفس، الأمر الذي يجعل من الضروري التخلص منها، ولكن ماذا عن القشرة السوداء، هل هي ضارة؟

بحسب دراسة منشورة في مجلة Advances of Nutrition العلمية، فإن الإبقاء على القشور في الخضراوات مثل الباذنجان، يزيد من محتوى الألياف المفيدة الموجودة فيها.

كذلك فإن احتواء قشر الباذنجان على كميات عالية من مركبي “الناسونين” و”الأنثوسيانين”، يساعد الجسم على التخلص من السموم، ويمنع الالتهابات العصبية، ويساعد في تدفق الدم، ويحمي أغشية الخلايا في الدماغ، وفقما ذكر موقع “ميديكال نيوز توداي”.

ووفق وزارة الزراعة الأميركية، فإن تناول قشر الباذنجان آمن مع ضرورة ملاحظة عدم وجود تغيرات في لون القشرة، أو تشققات ظاهرة.