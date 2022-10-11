علامة تجارية في «فرنشايز جازان»

جيزان- البلاد

تشارك 71 علامة تجارية في معرض الاستثمار والامتياز التجاري الدولي “فرنشايز جازان” في نسخته الأولى التي ستنظمها غرفة جازان في الفترة من 12 – 15 أكتوبر الجاري بمركز الأمير سلطان الحضاري، وتضم المستثمرين المحليين والدوليين ورواد وأصحاب العلامات التجارية الصغيرة والمتوسطة والبنوك التجارية وشركات التمويل، إضافة للجهات الحكومية المعنية والغرف التجارية، وكذلك ملاك العلامات التجارية المميزة المحلية والدولية.

وأشار رئيس مجلس إدارة غرفة جازان أحمد أبوهادي في اللقاء المفتوح الذي نظمته الغرفة للإعلاميين إلى أن الغرفة تسعى لإتاحة الفرصة أمام الشركات العالمية والمحلية صاحبة العلامات التجارية العاملة في أنشطة تجارية متنوعة، بما يسهم في تحقيق فرص للمستثمرين المحليين لإقامة مشروعاتهم بنظام تشغيل علامات تجارية معروفة لانخفاض نسب مخاطرها الاستثمارية ، وتحقيق الاستمرار والنجاح والتوسع مستقبلًا.

وأوضح أن المعرض يستهدف أيضًا نشاطات تجارية متنوعة هي: (مطاعم الوجبات السريعة، والتموين، والمقاهي الحديثة، ومراكز خدمات السيارات، ومراكز الحضانة وخدمات الأطفال، ومحال الهدايا وتنظيم الحفلات، والخدمات الاستشارية، ونقل الوثائق والبريد، ومستلزمات الطباعة الحديثة، والتسويق العقاري، ومستلزمات الرعاية الطبية.

وبيّن أبو هادي أن المعرض يسعى للنهوض بصناعة الفرنشايز، وتوفير فرص محلية وعالمية أمام المستثمرين ورواد الأعمال، وتحقيق الانتشار للعلامات التجارية الوطنية داخل وخارج المملكة، إلى جانب نشر المعرفة بالفرنشايزن وعرض التجارب الناجحة، وتبادل الخبرات والأعمال بوجود المانحين للعلامات التجارية والمستثمرين، وتشجيع عقد لقاءات فيما بينهم، وعقد صفقات لعلامات تجارية محلية ودولية.