الإقتصاد

توقيع عقد مشروع العسيلة بمكة المكرمة

صحيفة البلادaccess_time16 / ربيع اﻷول / 1444 هـ      11 أكتوبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

وقع الرئيس التنفيذي  لشركة عنان العقارية بندر الضحيك مع رجل الأعمال الشريف منصور ابورياش  عقد تطوير وتسويق مشروع روابي العسيلة في مدينة مكة المكرمة والذي سيقام عليه صندوق عقاري لتطوير البنية التحتية والفوقية و متكاملة الخدمات من السفلتة وكهرباء وانارة وصرف صحي وهاتف.

وتطوير البنية الفوقية وبناء وحدات سكنية عبارة عن شقق وفلل سكنية تتجاوز ٢٠٠٠ وحدة سكنية في منطقة مكة المكرمة وتتجاوز مساحة المشروع مليون وخمسمائة الف متر مربع

وقال الشريف منصور ابورياش ان هذا المشروع يعتبر محفز للسوق العقاري بأهم مناطق المملكة العربية السعودية مكة المكرمة ويعتبر الاحدث في المعايير وتطبيق الاشتراطات العقارية والمواصفات العالمية حتى يصبح النموذج المتكامل والحديث في المنطقة ليوفر المساكن برؤية عصرية حديثة.

من جانبه اكد المستشار العقاري بندر الضحيك بان القيمة المتوقعة للمشروع تتجاوز ٢ مليار ريال خلال مراحل تنفيذه. وانه سيكون واجهة سكنية عقارية جديدة بالمنطقة تحظى بأهم الخدمات المطلوبة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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