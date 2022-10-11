النصر يقسو على العدالة برباعية ويحتل الوصافة

متابعة- محمود العوضي
تصوير- عبدالله الفهيدي
دك فريق النصر شباك ضيفه فريق العدالة برباعية مقابل هدف، في المواجهة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب” مرسول بارك” ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن.
افتتح أيمن يحيى التسجيل للنصر في الدقيقة “21” بعد تمريرة من سامي النجعي، قبل أن يعود اللاعب بعد أقل من دقيقة ليضيف الهدف الثاني، بعد عرضية من جيسلان كونان.
🎥 هدف النصر الأول
⚽️ أيمن يحيى
#️⃣ #النصر_العدالة pic.twitter.com/OecPZyFTFU
— دوري روشن السعودي (@SPL) October 11, 2022
🎥 هدف النصر الثاني
⚽️ أيمن يحيى
#️⃣ #النصر_العدالة pic.twitter.com/ax3YOwGmul
— دوري روشن السعودي (@SPL) October 11, 2022
وأضاف الكاميروني فينسنت أبو بكر الهدف الثالث للنصر في الدقيقة “28”. ثم عزز البرازيلي أندرسون تاليسكا النتيجة بالهدف الرابع للنصر في الدقيقة “78” من زمن اللقاء.
بعدها قلص كريستوفر جونزاليس النتيجة للعدالة من ركلة جزاء في الدقيقة “87”.
بهذا الفوز، رفع النصر رصيده إلى 16 نقطة في وصافة دوري روشن، بينما ظل العدالة في المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط.
🎥 هدف النصر الثالث
⚽️ أبو بكر
#️⃣ #النصر_العدالة pic.twitter.com/JIlhNUNlP6
— دوري روشن السعودي (@SPL) October 11, 2022
🎥 هدف النصر الرابع
⚽️ تاليسكا
#️⃣ #النصر_العدالة pic.twitter.com/c3Wv3f06Ik
— دوري روشن السعودي (@SPL) October 11, 2022