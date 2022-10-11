الرياضة

النصر يقسو على العدالة برباعية ويحتل الوصافة

صحيفة البلادaccess_time16 / ربيع اﻷول / 1444 هـ      11 أكتوبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

متابعة- محمود العوضي

تصوير- عبدالله الفهيدي

دك فريق النصر شباك ضيفه فريق العدالة برباعية مقابل هدف، في المواجهة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب” مرسول بارك” ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن.

افتتح أيمن يحيى التسجيل للنصر في الدقيقة “21” بعد تمريرة من سامي النجعي، قبل أن يعود اللاعب بعد أقل من دقيقة ليضيف الهدف الثاني، بعد عرضية من جيسلان كونان.

وأضاف الكاميروني فينسنت أبو بكر الهدف الثالث للنصر في الدقيقة “28”. ثم عزز البرازيلي أندرسون تاليسكا النتيجة بالهدف الرابع للنصر في الدقيقة “78” من زمن اللقاء.

بعدها قلص كريستوفر جونزاليس النتيجة للعدالة من ركلة جزاء في الدقيقة “87”.
بهذا الفوز، رفع النصر رصيده إلى 16 نقطة في وصافة دوري روشن، بينما ظل العدالة في المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط.

 

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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