العين يحقق انتصاره الأول على حساب جدة

حائل- خالد الحامد
حقق الفريق الأول بنادي العين فوزه الأول في دوري” يلو ” هذا الموسم، على حساب ضيفه فريق جدة بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين في الباحة.
سجل للعين علاء مرزوقي و عبدالرحمن الحارثي ، فيما أحرز لفريق جدة عثمان مالوم. بهذا الانتصار رفع العين رصيده إلى 5 نقاط بالمركز الخامس عشر فيما تجمد رصيد جدة عند 9 نقاط بالمركز العاشر.
د5‘⚽️ هدف لـ @alain_ksa 👏
علاء مرزوقي يسجل الهدف الأول#العين_جدة
#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/L1tYjZGVrg
— دوري يلو (@FDL_KSA) October 11, 2022
د72‘⚽️ هدف لـ @Jeddahsportclub 👏
عثمان مالوم يسجل هدف التعادل #العين_جدة
#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/XBZ1AZeDN7
— دوري يلو (@FDL_KSA) October 11, 2022
د89‘⚽️ هدف لـ @alain_ksa 👏
عبدالرحمن الحارثي يسجل الهدف الثاني🤩 #العين_جدة
#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/pY8izN2NEu
— دوري يلو (@FDL_KSA) October 11, 2022