الرياضة

العين يحقق انتصاره الأول على حساب جدة

صحيفة البلادaccess_time16 / ربيع اﻷول / 1444 هـ      11 أكتوبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

حائل- خالد الحامد

حقق الفريق الأول بنادي العين  فوزه الأول في دوري” يلو ” هذا الموسم، على حساب ضيفه فريق جدة بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين في الباحة.

سجل للعين ‏‎علاء مرزوقي و عبدالرحمن الحارثي ، فيما أحرز لفريق جدة عثمان مالوم. بهذا الانتصار رفع العين رصيده إلى 5 نقاط بالمركز الخامس عشر فيما تجمد رصيد جدة عند 9 نقاط بالمركز العاشر.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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