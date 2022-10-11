الرياضة

الأهلي يتخطى نجران بصعوبة ويرتقي للرابع في دوري “يلو”

صحيفة البلادaccess_time16 / ربيع اﻷول / 1444 هـ      11 أكتوبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

حائل – خالد الحامد
قاد عبدالله المقرن فريقه الأهلي للفوز على فريق نجران بنتيجة 2-1 لحساب الجولة الـسابعة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الجوهرة وذلك بعد تسجيله هدفي فريقه في المرمى النجراني من ركلتي جزاء في د 54 و90. وكان نجران البادئ بالتسجيل عن طريق كنينهو في د 45.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 12 نقطة وارتقى للمركز الرابع مؤقتا، وبقي نجران عند رصيده السابق 3 نقاط بالمركز 18.

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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