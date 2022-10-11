الأهلي يتخطى نجران بصعوبة ويرتقي للرابع في دوري “يلو”

حائل – خالد الحامد
قاد عبدالله المقرن فريقه الأهلي للفوز على فريق نجران بنتيجة 2-1 لحساب الجولة الـسابعة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الجوهرة وذلك بعد تسجيله هدفي فريقه في المرمى النجراني من ركلتي جزاء في د 54 و90. وكان نجران البادئ بالتسجيل عن طريق كنينهو في د 45.
45‘⚽️ هدف لـ @MC_NajranFC 👏
جواو فيتور يسجل أول أهداف المباراة🤩
#الأهلي_نجران
#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/nItAnKaxU4
— دوري يلو (@FDL_KSA) October 11, 2022
بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 12 نقطة وارتقى للمركز الرابع مؤقتا، وبقي نجران عند رصيده السابق 3 نقاط بالمركز 18.
54‘⚽️ هدف لـ @ALAHLI_FC 👏
عبدالله المقرن يسجل هدف التعادل من ركلة جزاء🤩
#الأهلي_نجران
#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/LfTGGNLmzc
— دوري يلو (@FDL_KSA) October 11, 2022
90‘⚽️ هدف لـ @ALAHLI_FC 👏
عبدالله المقرن يسجل هدف التقدم من ركلة جزاء
#الأهلي_نجران
#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/WccAaPN0nM
— دوري يلو (@FDL_KSA) October 11, 2022