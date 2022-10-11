أبها يقلب الطاولة على مضيفه التعاون بثلاثية

متابعة- محمود العوضي
انتفض فريق أبها وأسقط مضيفه التعاون على أرضه وبين جماهيره، ونجح في الفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم في بريدة، ضمن الجولة السابعة من دوري روشن.
🎥 هدف التعاون الأول
⚽️ تاوامبا
#️⃣ #التعاون_أبها pic.twitter.com/3QeVROMZPm
— دوري روشن السعودي (@SPL) October 11, 2022
سجل للتعاون لاعبه الكاميروني تاوامبا في الدقيقة 44 من زمن الشوط الأول، وعادل النتيجة لأبها زكريا سامي في الدقيقة 57، ثم أحرز فليبي كاسيدو هدف التقدم لأبها في الدقيقة 71، وفي الدقيقة 90+10، عزز سعد السلولي النتيجة لأبها بالهدف الثالث.
🎥 هدف التعادل لأبها
⚽️ زكريا سامي
#️⃣ #التعاون_أبها pic.twitter.com/BbHLRHACxw
— دوري روشن السعودي (@SPL) October 11, 2022
بتلك النتيجة، رفع أبها رصيده للنقطة السابعة في المركز الثاني العاشر، فيما تجمد رصيد التعاون عند 14 نقطة في المركز السادس.
🎥 هدف أبها الثاني
⚽️ كاسيديو
#️⃣ #التعاون_أبها pic.twitter.com/ddovdYRzSy
— دوري روشن السعودي (@SPL) October 11, 2022
🎥 هدف أبها الثالث
⚽️ سعد السلولي
#️⃣ #التعاون_أبها pic.twitter.com/sJhdKnvaue
— دوري روشن السعودي (@SPL) October 11, 2022