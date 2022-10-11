الرياضة

أبها يقلب الطاولة على مضيفه التعاون بثلاثية

صحيفة البلادaccess_time16 / ربيع اﻷول / 1444 هـ      11 أكتوبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

متابعة- محمود العوضي

انتفض فريق أبها وأسقط مضيفه التعاون على أرضه وبين جماهيره، ونجح في الفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم في بريدة، ضمن الجولة السابعة من دوري روشن.

سجل للتعاون  لاعبه الكاميروني تاوامبا في الدقيقة 44 من زمن الشوط الأول، وعادل النتيجة لأبها زكريا سامي في الدقيقة  57، ثم أحرز  فليبي كاسيدو هدف التقدم لأبها في الدقيقة 71، وفي الدقيقة 90+10، عزز سعد السلولي النتيجة لأبها بالهدف الثالث.

بتلك النتيجة، رفع أبها رصيده للنقطة السابعة في المركز الثاني العاشر، فيما  تجمد رصيد التعاون عند 14 نقطة في المركز السادس.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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