13% انخفاض تحويلات المقيمين

جدة – البلاد

سجلت تحويلات الأجانب المقيمين في المملكة خلال شهر أغسطس الماضي، انخفاضا بنسبة 13 % لتبلغ نحو 11.92 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، وذلك حسب بيانات البنك المركزي السعودي “ساما”.

ومقارنة بشهر يوليو 2022، سجلت تحويلات الأجانب خلال شهر أغسطس 2022 ارتفاعا بنحو 323 مليون ريال، وبنسبة 3%.

وسجلت تحويلات السعوديين للخارج ارتفاعا خلال أغسطس الماضي بنسبة 10% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021 لتصل إلى 6.33 مليار ريال.

وكانت التحويلات الشخصية للأجانب المقيمين قد سجلت 11.6 مليار ريال في شهر يوليو الماضي، منخفضة 7.3% عن مستواها لنفس الشهر من العام الماضي 2021، حيث كانت 12.5 مليار ريال ، وعلى مستوى شهري، سجل إجمالي التحويلات الشخصية انخفاضا بنسبة 12%، حيث كانت في يونيو 2022، نحو 13.2 مليار ريال.

وكانت التحويلات المالية الشخصية للوافدين المقيمين، قد ارتفعت بنسبة 2.79% ما يعادل نحو 4.18 مليار ريال، في 2021، لتصل إلى 153.87 مليار ريال (41.03 مليار دولار)، مقابل 149.69 مليار ريال (39.92 مليار دولار) قيمتها في 2020.

وسجلت قيمة التحويلات خلال 2021، أعلى قيمة لها منذ عام 2015 ما يعادل 6 سنوات، البالغة قيه 156.86 مليار ريال (41.83 مليار دولار).