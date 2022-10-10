وزير الحج والعمرة: إلغاء القيود كافة لتسهيل قدوم المعتمرين من مصر

القاهرة : مها العواودة

أعلن معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، عن إلغاء كافة الشروط والقيود الصحية للمعتمرين المصريين، وذلك بتوجيه كريم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود-أيده الله-، في إطار التسهيلات التي تقدمها المملكة لتيسير القدوم لتأدية نسك العمرة والصلاة في الروضة الشريفة للقادمين من جميع دول العالم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده معاليه اليوم بمقر سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي، وعدد من مسؤولي وزارة الحج والعمرة والسفارة.

وأعرب معاليه، خلال المؤتمر، عن شكره وتقديره لحفاوة الترحاب والاستقبال التي حظي بها والوفد المرافق له، منوهًا بالعلاقات الأخوية والتاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وأخيهما فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

وتطرق وزير الحج والعمرة إلى تطور الخدمات الإلكترونية التي تقدمها منصة “نسك” (nusuk.sa) لتسهيل الحصول على تأشيرات العمرة والزيارة على مدار الساعة، وحجز كافة الخدمات من (نقل وسكن وغيرها من الخدمات) من خلال الأجهزة الذكية، لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين، بما في ذلك أتمتة جميع إجراءات السفر والحجوزات للخدمات.

وتحدث الدكتور الربيعة عن التطورات السريعة التي شهدها الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة في البنية التحتية والتنظيمية، للاستعداد لاستقبال الزيادات المتوقعة في أعداد المعتمرين والزوار، وتقديم أفضل التسهيلات وأرقى الخدمات لضيوف بيت الله الحرام، والنقلة النوعية التي شهدتها منظومة الحج والعمرة بالشراكة مع كافة الجهات الحكومية، ومزودي الخدمات من القطاع الخاص في البلدين من خلال التحول الرقمي، وإيجاد حزمة من الخيارات والحلول المتنوعة لتمكين أكبر عدد من المسلمين من أداء العمرة بأيسر السبل وأقل التكاليف.