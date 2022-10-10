“وزارة الصحة” تطلق برنامج تدريب فرق الاستجابة السريعة

الرياض : البلاد

أطلقت وزارة الصحة برنامج تدريب فرق الاستجابة السريعة لعام 2022م , اليوم, كجزء من أنشطة الاستعداد للطوارئ الصحية, بمشاركة 42 متدرباً من المديريات الصحية المختلفة، وممثلين من جميع مناطق المملكة.

وقامت منظمة الصحة العالمية بإعداد حزمة تدريب لفرق الاستجابة السريعة، حيث تشمل مجموعة من المواد التعليمية والأدوات التوجيهية لدعم الدول الأعضاء للتخطيط وتفعيل وتقييم تدريب فرق الاستجابة السريعة.

ويهدف البرنامج إلى تقوية أنظمة الاستعداد بالدول الأعضاء وتقديم الدعم والتوجيه اللازمين لتطبيق خطة مستدامة، لتقوية مهارات أعضاء فرق الاستجابة السريعة، والتي تؤهلهم للعمل كمدربين لفرق الاستجابة السريعة على مستوى مناطق المملكة, كما يتضمن التدريب.

وستكون مدة التدريب أربعة أيام وتقدم بطريقة تفاعلية وتشاركية تشمل المحاضرات والسيناريوهات التخيلية، التي تقدم بواسطة مدربين معتمدين من منظمة الصحة العالمية، والمركز الأمريكي للوقاية من الأمراض.