هيئة تطوير محمية الملك سلمان الملكية تفعّل السياحة الفلكية

البلاد : متابعات

أقامت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية لأول مرة فعالية السياحة الفلكية في الطبيق، لمشاهدة الحدث الفلكي (التقارب بين القمر والمشتري)، بالشراكة مع جامعة تبوك.

وتستهدف الهيئة استحداث وجهات سياحية جديدة ومميزة ترفيهية وتعليمية؛ وذلك لجذب المهتمين في ظل ما تمتلكه المحمية من مواقع مميزة؛ لإقامة العديد من الفعاليات الفلكية؛ ولرصد الأحداث الفلكية والاستمتاع بمراقبة النجوم والمجرات، في جو صافٍ بديع ضمن سياحة فلكية تلامس الروح #تحت_سماء المحمية والسياحة الفلكية هي مراقبة السماء ليلاً وتعقب أجرامها، ومراقبة نجومها وكواكبها بواسطة التلسكوبات وأجهزة الرصد الأخرى، بعيدًا عن التلوث الضوئي وأضواء المدن.

وقد لاقت الفعالية اهتماماً من قبل هواة الفلك، واشتملت الفعالية على عدة أنشطة متنوعة من بينها تصوير فلكي عبر المناظير الفلكية لاقتران القمر والمشتري ومشاهدة النجوم وشرح لمعلومات فلكية من قبل منسوبي الجامعة.

يُذكر أن محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية هي محمية طبيعية تقع في شمال المملكة العربية السعودية، وهي المحمية الأكبر في الشرق الأوسط من المحميات الملكية الست من حيث المساحة إذ تبلغ مساحتها 130,700 كم، ورابع أكبر محمية برية في العالم، ويقع ضمن حدودها ثلاث مناطق طبيعية، وهي الخنفة والطبيق وحرة الحرة.