فيديو.. برشلونة يهزم سيلتا فيغو ويتصدر الليغا

تصدر برشلونة الدوري الإسباني لكرة القدم، بفوزه على سيلتا فيغو سهرة الأحد بهدف نظيف 1-0 في إطار مباريات الأسبوع الثامن من المسابقة.

رفع برشلونة رصيده إلى 22 نقطة في صدارة الترتيب العام للائحة الليغا وهو نفس رصيد ريال مدريد، لكن النادي الكاتالوني يتصدر بفارق الأهداف.



أقيمت المباراة في ملعب “كامب نو” وسجل هدفها الوحيد الإسباني الشاب بيدري غونزاليس، في الدقيقة 17 من الشوط الأول من تصويبة متقنة.



ويتأهب برشلونة لمباراته الهامة أمام إنتر ميلان الإيطالي بالجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء المقبل 12 أكتوبر بملعب “كامب نو”.



يحتل برشلونة الترتيب الثالث في المجموعة بـ3 نقاط، وفي المركز الثاني إنتر ميلان (6 نقاط) فيما يتصدر بايرن ميونيخ الألماني بواقع 9 نقاط.

شاهد ملخص مباراة برشلونة وسيلتا فيغو