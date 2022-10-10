خرائط بيانات مبتكرة لخدمة مستثمري العقار

جدة – البلاد

تستعرض وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان “منصة خرائط U Maps ” كإحدى المنتجات المُبتكرة ضمن مشاركتها في المعرض الذي يستمر لمدة 4 أيام، إذ تُلبي المنصة المبتكرة حاجة المستثمر والمطور العقاري بالإضافة لراغبي التملك.

وتشتمل منصة U Maps على جميع تفاصيل الخرائط الجيومكانية والطبقات الرئيسة، بما فيها المناطق الإدارية والأحياء والشوارع وقطع الأراضي والمباني ومعلوماتها وتصنيفاتها، وتراعي المنصة أبرز معالم التنمية في مناطق المملكة، وتُشكل بنية تحتية لجميع الخدمات المقدمة من الوزارة لشركائها من القطاعين الحكومي والخاص، لكونها تضم قاعدة بيانات جيومكانية موحدة وشاملة ومعيارية للمملكة.

من جهتها تشارك الهيئة العامة للعقار في معرض “ريستاتكس جدة العقاري”، الذي ينطلق اليوم الاثنين بمركز جدة للمنتديات والفعاليات ، برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة ماجد بن عبد الله الحقيل ،وذلك بجناح يستعرض الخدمات التي تقدمها للمستفيدين والعاملين بالقطاع العقاري، ومنها: نظام الوساطة العقارية الذي سيدخل حيز النفاذ قريباً، ونظام التسجيل العيني للعقار، والمعهد العقاري السعودي، والمركز السعودي للتحكيم العقاري، وبرنامج ملاك وفرز الوحدات العقارية، وبرنامج إيجار، ومنصة المؤشرات العقارية، وبوابة العقار الجيومكانية، ولجنة المساهمات العقارية تصفية، ومركز خدمة الشركاء.

في السياق أطلقت الهيئة العامة للعقار بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان حملة “صور وأرسل” على منصة بلدي؛ بهدف رصد مخالفات الإعلانات العقارية في الأماكن العامة، ومنها:(عدم تحديد الغرض من الإعلان، عدم ذكر اسم المعلن وصفته (مالك، مفوض) ورقم ترخيصه، وغيرها من الضوابط).