الرياضة

“الدمام” تستضيف بطولة العالم للأندية لكرة اليد “سوبر جلوب” 2022

صحيفة البلادaccess_time15 / ربيع اﻷول / 1444 هـ      10 أكتوبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – هاني البشر
‎ تستضيف المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 18-23 أكتوبر 2022م، بطولة العالم للأندية لكرة اليد “سوبر جلوب 2022” للمرة الثالثة على التوالي، وذلك في المنطقة الشرقية، بتنظيم من وزارة الرياضة وبالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة اليد، ضمن برنامج جودة الحياة، وتعد هذه النسخة الـ 15 من البطولة هي الأكبـر من حيث عدد الأندية المشاركة “12 فريقًا” منذ انطلاق البطـولة في عام 1997م.

 

‎ ‎وبهذه المناسبة، قال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية في تصريح صحفي: “نسعد مجددًا باستضافة أكبر البطولات على مستوى الأندية لكرة اليد، وبمشاركة أبطال القارات للمرة الثالثة على التوالي، وهي امتداد للبطولات والفعاليات التي تستضيفها بلادنا الغالية، بدعم مباشر من قيادتنا الحكيمة، وحرص ومتابعة من سمو سيدي ولي العهد – حفظه الله – نحو الوصول إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030”.

 

‎وأضاف سموه: “كل التوفيق نتمناه لممثلينا فريقي مضر والخليج في هذه البطولة، وأهلًا وسهلًا بكافة الفرق المشاركة في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، وبإذن الله، تظهر هذه النسخة بمستوى فني مميز، يحظى بإعجاب عشاق هذه اللعبة الممتعة”.

ويشارك في البطولة التي ستحتضنها صالة وزارة الرياضة بالدمام “الصـالات الخضـراء” 12 ناديًا، يمثلون قارات العالم السبعة، يأتي في مقدمتهم ممثلا المملكة “الدولة المستضيفة” فريقا مضر والخليج، إلى جانب فريق برشلونة الإسباني بطل أوروبا والأكثر تتويجًا باللقب “خمس مرات”، وفريق ماغديبورغ الألماني “حامل اللقب”، الكويت الكويتي “بطل قارة آسيا”، الأهلي المصري “بطل قارة إفريقيا”، تاوباتي البرازيلي “بطل أمريكا الجنوبية والوسطى”، مينيستروس “بطل أمريكا الشمالية والكاريبي”، جامعة سيدني الأسترالي “بطل أوقيانوسيا”، كيلسي البولندي “مرشح الاتحاد الدولي لكرة اليد 1″، بنفيكا البرتغالي “مرشح الاتحاد الدولي لكرة اليد 2″، والترجي التونسي “بطل العـرب”.

‎يشار إلى أن مدينة الدمام قد استضافت النسخة الأولى في السعودية عام 2019م، بعد فوز المملكة بحقوق الاستضافة لأربع سنوات منذ عام 2019م، فيما استضافت مدينة جدة النسخة الماضية في عام 2021م.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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