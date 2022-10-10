“الدمام” تستضيف بطولة العالم للأندية لكرة اليد “سوبر جلوب” 2022

الرياض – هاني البشر
تستضيف المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 18-23 أكتوبر 2022م، بطولة العالم للأندية لكرة اليد “سوبر جلوب 2022” للمرة الثالثة على التوالي، وذلك في المنطقة الشرقية، بتنظيم من وزارة الرياضة وبالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة اليد، ضمن برنامج جودة الحياة، وتعد هذه النسخة الـ 15 من البطولة هي الأكبـر من حيث عدد الأندية المشاركة “12 فريقًا” منذ انطلاق البطـولة في عام 1997م.
وبهذه المناسبة، قال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية في تصريح صحفي: “نسعد مجددًا باستضافة أكبر البطولات على مستوى الأندية لكرة اليد، وبمشاركة أبطال القارات للمرة الثالثة على التوالي، وهي امتداد للبطولات والفعاليات التي تستضيفها بلادنا الغالية، بدعم مباشر من قيادتنا الحكيمة، وحرص ومتابعة من سمو سيدي ولي العهد – حفظه الله – نحو الوصول إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030”.
وأضاف سموه: “كل التوفيق نتمناه لممثلينا فريقي مضر والخليج في هذه البطولة، وأهلًا وسهلًا بكافة الفرق المشاركة في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، وبإذن الله، تظهر هذه النسخة بمستوى فني مميز، يحظى بإعجاب عشاق هذه اللعبة الممتعة”.