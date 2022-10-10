الداخلية تشارك في أسبوع جيتكس

الرياض – البلاد

تحت عنوان “عالم أبشر لوطن آمن” تشارك وزارة الداخلية في معرض جيتكس للتقنية 2022 المقام في دبي الذي ينطلق اليوم ويستمر خمسة أيام ، وذلك للمرة الثامنة عبر منصة موحدة تجمع تحت مظلتها الجهات الأمنية والخدمية في الوزارة.

وتشمل المحاور المشاركة؛ أثر عالم أبشر في تحقيق التحول الرقمي على مستوى وزارة الداخلية، وتعزيز الأمن وتقليل الجريمة بجميع أشكالها، بما في ذلك الجرائم المعلوماتية، وتعزيز السلامة المدنية والمرورية، وخدمات ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين، إضافة إلى جهود الوزارة في تحقيق التنمية المستدامة.

وتهدف المحاور الخمسة إلى إبراز النجاحات والإنجازات التي حققتها وزارة الداخلية في ظل رؤية المملكة 2030م، حيث سيحظى الزوار بالتعرف على النسخة الجديدة من التطبيقات الذكية والأنظمة الإلكترونية، التي أسهمت في تطوير الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات.