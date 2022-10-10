افتتح الملتقى العالمي.. الجلاجل: 48 ملياراً قيمة فرص استثمارية للقطاع الصحي

الرياض- البلاد

كشف وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل ، أن عدد مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص في الخدمات الصحية المخطط لها على مدى السنوات الـ 5 القادمة سيتجاوز -بإذن الله- 100 مشروع، وتقدر فرص الاستثمارات الرأسمالية التقديرية فيها من قبل القطاع الخاص 48 مليار ريال.

جاء ذلك خلال افتتاحه ملتقى الصحة العالمي والمعرض المصاحب له أمس، بحضور أكثر من 26000 شخص من 30 دولة، حيث يعد أكبر محفل لمتخصصي الرعاية الصحية في المملكة، ويقام على هامشه خمسة مؤتمرات علمية ، ويهدف الملتقى إلى إيجاد تكامل بين القطاعين العام والخاص وتوفير الفرص الاستثمارية وتمكين الحوار الهادف لتحقيق رؤية المملكة 2030 ودفع التحول الرقمي في قطاع الرعاية الصحية.

والتقى الوزير على هامش ملتقى الصحة العالمي بمسؤولي القطاع الصحي الخاص وعدد من ممثلي المنشآت الصغيرة والمتوسطة وشركات التأمين ومصانع الأدوية المحلية بمختلف مناطق المملكة بهدف تطوير العلاقة ورفع مستوى الوعي بدور الاستثمار في القطاع الصحي مع الشركاء.

وأبرز المبادرات المعلنة والمتمثلة في عدة شراكات بين القطاعين العام والخاص، منها إنشاء وتشغيل مدينتين طبيتين في شمال وجنوب المملكة, وإنشاء وتشغيل 900 سرير لتقديم خدمات التأهيل الطبي والرعاية المديدة, كذلك إعادة هيكلة وتحسين خدمات الرعاية الصحية الأولية بدءًا بأكثر من 200 مركز، بالإضافة إلى تقديم خدمات النقل الطبي الجوي على مستوى المملكة, وشراكة لخدمات الأشعة.