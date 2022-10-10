“أمريكا المفتوحة” تُحضر أخضر البلياردو للمشاركة في بطولة العالم

الرياض- محمد الجليحي
تلقى الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر دعوة رسمية من شركة ” matchroompool” المنظمة لبطولة أمريكا المفتوحة للبلياردو، وذلك لمشاركة لاعبين ناشئين في بطولة الناشئين تحت 17 عاما“ SVB Juniors “ التي تقام على هامش بطولة أمريكا المفتوحة خلال الفترة من 12 الى 14 أكتوبر الجاري، ويشارك فيها 64 لاعبا في مقدمتهم لاعبا المنتخب السعودي فارس آل مدن وخالد الغامدي.
وتعد بطولة أمريكا المفتوحة التي تقام في أتلانتيك سيتي من أقوى وأكبر البطولات في لعبة البلياردو على المستوى العالمي، حيث يشارك فيها أكثر من 250 لاعبا على 32 طاولة وتقام على هامشها بطولة للناشئين تهدف إلى اكتسابهم الخبرة ومشاهدة الأبطال والمصنفين العالميين في اللعبة.