الرياضة

“أمريكا المفتوحة” تُحضر أخضر البلياردو للمشاركة في بطولة العالم

صحيفة البلادaccess_time15 / ربيع اﻷول / 1444 هـ      10 أكتوبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض- محمد الجليحي

تلقى الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر دعوة رسمية من شركة ” matchroompool” المنظمة لبطولة أمريكا المفتوحة للبلياردو، وذلك لمشاركة لاعبين ناشئين في بطولة الناشئين تحت 17 عاما“ SVB Juniors “ التي تقام على هامش بطولة أمريكا المفتوحة خلال الفترة من 12 الى 14 أكتوبر الجاري، ويشارك فيها 64 لاعبا في مقدمتهم لاعبا المنتخب السعودي فارس آل مدن وخالد الغامدي.

وتعد بطولة أمريكا المفتوحة التي تقام في أتلانتيك سيتي من أقوى وأكبر البطولات في لعبة البلياردو على المستوى العالمي، حيث يشارك فيها أكثر من 250 لاعبا على 32 طاولة وتقام على هامشها بطولة للناشئين تهدف إلى اكتسابهم الخبرة ومشاهدة الأبطال والمصنفين العالميين في اللعبة.

 

بدوره، رحب رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر بهذه الدعوة، وأكد أهميتها للاعبين الناشئين من أجل اكتساب الخبرة ومشاهدة الأبطال عن قرب وقال:” نسعى دائما إلى التطوير والاهتمام باللاعبين الناشئين ليتزودوا الخبرة من خلال الاحتكاك والمشاركة في مثل هذه البطولات، وتم ترشيح اللاعب فارس آل مدن، الذي يعد من أبرز المواهب لدينا بدليل عدم تلقيه أي خسارة في دوري الناشئين للأندية واللاعب خالد الغامدي الذي يعتبر من أبرز المواهب كذلك، ونتمنى لهم التوفيق في هذه المشاركة”.

وأضاف الدكتور الشمري ” ان هذه المشاركة تأتي ضمن إعداد المنتخب السعودي للبلياردو للمشاركة في بطولة العالم للبلياردو 2022 للناشئين التي ستقام في بورتوريكو خلال شهر نوفمبر المقبل وسيشارك المنتخب بأربعة لاعبين كأكثر المنتخبات المشاركة عددًا من حيث اللاعبين في البطولة وهم” فارس آل مدن وعبدالرحمن الموسى وخالد الغامدي ومشاري الشمردل”.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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