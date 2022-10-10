المحليات

أمانة جدة تنفذ أكثر من 29 ألف جولة رقابية خلال شهر

صحيفة البلادaccess_time15 / ربيع اﻷول / 1444 هـ      10 أكتوبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

نفذت أمانة محافظة جدة خلال شهر سبتمبر الماضي أكثر من 29 ألف جولة رقابية، على المنشآت التجارية والصحية في نطاق 16 بلدية فرعية.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد بن عبيد البقمي، أن الجهود الرقابية للأمانة تهدف لرفع نسبة امتثال المنشآت التجارية والصحية، لحفظ أمن وسلامة الغذاء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار، مبيناً أنه جرى خلال الشهر الماضي زيارة 16.661 منشأة صحية، و 11.732 منشأة تجارية، وإغلاق 1.107 منشآت مخالفة.

وأضاف، أن الجولات الرقابية نتج عنها تسجيل 21.653 مخالفة تنوعت ما بين عدم الحصول على الشهادات الصحية أو عدم تجديدها، ومخالفات تتعلق بالاشتراطات الصحية، وسوء الحفظ والتخزين.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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