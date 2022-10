أتلتيكو مدريد يربح “100 مليون” من بيع غريزمان إلى برشلونة

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني بصفة رسمية اليوم الاثنين، تحويل استعارة الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان من برشلونة، إلى عقد شراء دائم.

برشلونة كان قد أعار غريزمان إلى أتلتيكو مدريد موسمي 2021-2022 و2022-2023. لكن النادي العاصمي قرر شراء عقده بشكل دائم.

وبموجب العقد الجديد، سيرتبط غريزمان (31 عامًا) بتعاقد مع أتلتيكو مدريد إلى صيف 2026 مع راتب سنوي هو الأكبر في قائمة لاعبي الفريق.

أتلتيكو مدريد يربح 100 مليون من بيع غريزمان

أنطوان غريزمان هو أحد نجوم أتلتيكو مدريد التاريخيين ولعب بقميصه منذ عام 2014 إلى 2019 حينما تعاقد معه برشلونة مقابل 120 مليون يورو.

لكن اللاعب الأعسر لم يتكيف مع بيئة برشلونة، ليعيره النادي الكاتالوني إلى ناديه الأم أتلتيكو مدريد لمدة موسمين 2021-2022 و2022-2023.

والآن في عام 2022، أعاد أتلتيكو مدريد التعاقد مع غريزمان من برشلونة مقابل 20 مليون يورو فقط. أي أنه ربح 100 مليون من هذه العملية.

خلال 304 مباريات في كل البطولات مع أتلتيكو مدريد، سجّل غريزمان 144 هدفًا وقدّم 59 تمريرة حاسمة لزملائه، فضلًا عن حصده 4 بطولات.

We're thrilled to announce that Antoine Griezmann has signed a permanent contract until 2026! ❤️🤍 pic.twitter.com/H7B7Gsyreo

— Atlético de Madrid (@atletienglish) October 10, 2022