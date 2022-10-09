وفاة طفل اختناقا إثر نسيانه بحافلة خاصة بالقطيف

البلاد : حمود الزهراني

توفي طفل اختناقًا بعد نسيانه داخل حافلة خاصة، ظهر اليوم الأحد، في محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم تعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص أن الحالة وقعت نتيجة نسيان سائق الحافلة الخاصة المستأجرة من عدم التأكد من وجود أي طالب داخلها.

وقال المتحدث أن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية بمتابعة مدير عام التعليم د. سامي العتيبي وجهت بتشكيل فريق عمل يقوم بزيارة المدرسة ومتابعة الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات.

وأعرب الباحص عن تعازي كافة أسرة تعليم الشرقية وحزنها الشديد لوفاة الطفل حسن داعية الله له بالمغفرة والرحمة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ويربط على قلوبهم.