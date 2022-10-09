الأخيره المحليات

وفاة طفل اختناقا إثر نسيانه بحافلة خاصة بالقطيف

صحيفة البلادaccess_time14 / ربيع اﻷول / 1444 هـ       9 أكتوبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : حمود الزهراني

توفي طفل اختناقًا بعد نسيانه داخل حافلة خاصة، ظهر اليوم الأحد، في محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم تعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص أن الحالة وقعت نتيجة نسيان سائق الحافلة الخاصة المستأجرة من عدم التأكد من وجود أي طالب داخلها.

وقال المتحدث أن الإدارة العامة للتعليم  بالمنطقة الشرقية بمتابعة مدير عام التعليم د. سامي العتيبي وجهت بتشكيل فريق عمل يقوم بزيارة المدرسة ومتابعة الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات.

وأعرب الباحص عن تعازي كافة أسرة تعليم الشرقية وحزنها الشديد لوفاة الطفل حسن داعية الله له بالمغفرة والرحمة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ويربط على قلوبهم.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.