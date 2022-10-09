مدرب أبها أول ضحايا دوري روشن

جدة – هلال سلمان

يشرف البلجيكي ماتيوس بشكل مؤقت على الفريق الكروي الأول بنادي أبها في مباراته غدا أمام التعاون، وذلك بعد أن أقالت الإدارة المدرب سفين فاندنبروك إثر الخسارة الثقيلة أمام النصر بنتيجة (3-0) في الجولة السادسة.

وعصفت تلك الخسارة بفريق أبها إلى المركز الـ 14 برصيد 4 نقاط، حيث لم يحقق مع المدرب البلجيكي المقال سوى انتصار وحيد، ليصبح أول ضحايا دوري روشن للمحترفين هذا الموسم.

وصبت جماهير أبها جام غضبها على فاندنبروك الذي خاض مباراة النصر بتشكيلة غريبة حيث أبقى أبرز نجوم الفريق على دكة البدلاء، وفي مقدمتهم صالح العمري وفهد الجميعة والحارس الكاميروني إيباسي والتونسي سعد بقير والجزائري الطيب مزياني.

وكانت إدارة أبها قد تعاقدت مع فاندنبروك في يوليو الماضي لمدة موسمين، قادما من فريق الجيش الملكي المغربي، لكن سوء النتائج عجل بقرار إقالته.