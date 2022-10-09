كتاب الرياض يرسخ مفهوم الاهتمام بالحرف التراثية

الرياض ـ البلاد

شهد البرنامج الثقافي لمعرض الرياض الدولي للكتاب 2022 ندوة حوارية بعنوان “الحرف التراثية بوصفها استثمارًا تجاريًا”، بحضور مروج الشاطري والعنود آل شيخ المتخصصتين في نشاط الحرف التراثية. وتناولت محاور الندوة، الحديث عن المملكة الغنية بتراثها المادي وغير المادي، وضرورة تضمين هذا النشاط إلى منظومة الاستثمار التجاري.

من جانبها، أوضحت مروج الشاطري خلال حديثها في الندوة أنه لا يوجد فرق بين الحرفة والفن، فكلاهما مترابط، فالفنُ يحتاج إلى حرفة، والحرفة تحتاج إلى فن، وأنه لابد من ترسيخ ما ننعم به من موروثات حِرفية لدى الطفل لإنتاج جيل واع، مستعرضةً الصعوبات التي تواجه تجارة الحرف ومن أبرزها عدم التقدير للحِرفة، وعدم الإلمام بالمراحل التي صيرتها إلى شكلها الحالي، مشيرةً إلى حاجة الحرفي إلى المعرفة بكل الجوانب بما فيها الكلفة المادية والتسعير الملائم لها.

فيما بينت العنود آل الشيخ أن الاستثمار الأصعب هو في الحِرف، حيث يحتاج إلى منظومة متكاملة، وتطوير شامل في كل جوانبه، مشيرةً إلى أنه مستقبل مشرق وواعد في ظل النهضة الثقافية التي تشهدها المملكة، والدعم الذي تلمسه كافة المجالات.

وحول الوقت الذي نرى فيه ” صنع في السعودية ” على الحرف التراثية أوضحت آل الشيخ، أن النشاط الحِرفي يحتاج إلى تنظيم مسار، والرجوع إلى الدراسات والبحوث التي سلطت الضوء على هذا النشاط، والتوثيق والتسجيل، وتأهيل وتدريب الحِرفيين، فضلًا عن التسويق بطريقة احترافية والاستثمار بشكل علمي، إضافةً إلى المعوقات التي تواجه المستثمر في المجال ومنها صعوبة الوصول إلى الحرفيين، ووعي المستهلك بقيمة الحِرفة المصنوعة، بجانب اندثار بعض الحِرف بموت أصحابها.

كما نظَّم معرض الرياض الدولي للكتاب 2022 أمس ضمن الفعاليات الثقافية المصاحبة، ندوة حوارية حملت عنوان “كيف تُحوّل يوميات رحلتك إلى نص أدبي؟، شارك فيها: عبدالكريم الشطي، ويوسف المحيميد، والدكتور خالد التوزاني، والدكتور عبدالله الخضير، وأدارها الدكتور صالح المحيميد، وذلك بمسرح تونس الخضراء بواجهة الرياض.

وأجابت الندوة على التساؤلات في الدور الأدبي بكتابة اليوميات التي تداخل في بحثها مسارات جغرافية وإنثربولوجية، كونها وثيقة مهمة للمعنى المجتمعي والحضاري والتاريخي، وكيفية تحويل الرحلة إلى نص أدبي يرتبط بمضامين التجربة المثيرة لدى متلقيها وناقل التجربة، وكذلك وجوب تدوين التجارب واللحظات والمواقف التي تُواجه كاتب الرحلة لكي لا ينسى أهم التفاصيل، وأهمية السرد المشوق والمثير حتى لا يمل القارئ، مع وجود عنصر إبداعي من خلال قصة مسلية.