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ضبط مصنع خمور داخل فيلا شرق الرياض

صحيفة البلادaccess_time14 / ربيع اﻷول / 1444 هـ       9 أكتوبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

 ضبطت أمانة منطقة الرياض مصنع خمور داخل فيلا سكنية في نطاق بلدية النسيم.

ونشرت أمانة الرياض، عبر حسابها بموقع “تويتر”، مقطع فيديو من داخل المصنع، حيث يظهر به العمال والمواد المخالفة.

وبشأن التفاصيل، قالت الأمانة: إنه بطاقة إنتاجية تتجاوز 11 ألف لتر، أنشأ وافدون مصنع خمور داخل فيلا سكنية في نطاق بلدية النسيم شرق الرياض.

وأضافت أمانة الرياض أن العملية تمت بمشاركة جهات حكومية، وتم إغلاق الموقع وإتلاف الكميات واستدعاء المالك.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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