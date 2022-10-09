ضبط مصنع خمور داخل فيلا شرق الرياض

الرياض : البلاد

ضبطت أمانة منطقة الرياض مصنع خمور داخل فيلا سكنية في نطاق بلدية النسيم.

ونشرت أمانة الرياض، عبر حسابها بموقع “تويتر”، مقطع فيديو من داخل المصنع، حيث يظهر به العمال والمواد المخالفة.

وبشأن التفاصيل، قالت الأمانة: إنه بطاقة إنتاجية تتجاوز 11 ألف لتر، أنشأ وافدون مصنع خمور داخل فيلا سكنية في نطاق بلدية النسيم شرق الرياض.

بطاقة إنتاجية تتجاوز 11 ألف لتر..

وافدون ينشئون مصنع خمور داخل فيلا سكنيّة في نطاق بلدية النسيم شرق #الرياض.. وبمشاركة جهات حكومية، أغلقنا الموقع، أتلفنا الكميات، واستدعينا المالك.. pic.twitter.com/mOKnszC4sb — أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) October 9, 2022

وأضافت أمانة الرياض أن العملية تمت بمشاركة جهات حكومية، وتم إغلاق الموقع وإتلاف الكميات واستدعاء المالك.