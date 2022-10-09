شاهد.. أهداف مباراة أرسنال وليفربول 3-2

تغلب أرسنال على ضيفه ليفربول بثلاثة أهداف مقابل اثنين مساء الأحد ضمن مباريات المرحلة الـ10 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023.

أقيمت المباراة بين الفريقين على أرضية ملعب “الإمارات” معقل أرسنال في العاصمة لندن، بصافرة الحكم المحلي الإنجليزي مايكل أوليفر.

واستعاد أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي، بعد أن هزم ليفربول ورفع رصيده إلى 24 نقطة مقابل 23 للفريق السماوي.

أهداف أرسنال ضد ليفربول بدأها البرازيلي غابريل مارتينيلي بالدقيقة الأولى من المباراة بتمريرة حامسة من زميله النرويجي مارتن أوديغارد.

وعادل داروين نونيز النتيجة لليفربول 1-1 في الدقيقة 34، لكن بوكايو ساكا سجل هدف التقدم 2-1 لصالح أرسنال قبل نهاية الشوط الأول.

بعد الاستراحة بـ8 دقائق، سجّل البديل البرازيلي روبرتو فيرمينو هدف التعادل بتمريرة من زميله الإسباني تياغو ألكانتارا لتصبح النتيجة 2-2.

أهداف أرسنال ضد ليفربول اختتمها بوكايو ساكا من علامة الجزاء في الدقيقة 76 إثر مخالفة لصالح غابريل خيسوس على تياغو ألكانتارا.

شاهد أهداف أرسنال وليفربول 3-2