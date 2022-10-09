توزيع 588 ألف عبوة زمزم خلال أسبوع

مكة المكرمة ـ احمد الاحمدي

كشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن إحصائيات وكالة الخدمات وتحقيق الوقاية البيئية من 5 ربيع الأول 1444هـ، حتى 11 من الشهر ذاته.

وشملت جهود الوكالة، توزيع 587.135 عبوة مياه زمزم، و250 حقيبة مياه، واستهلكت الوكالة 17.500 لتر معطر في عمليات التعطير والنظافة، و910.000 لتر مطهر، وتم تنظيف 16.000 متر سجاد.

وأضافت الوكالة أنه تم نقل 189 طن نفايات، وتوزيع 35.380 كمامة على الزائرين والمعتمرين، وتوفير 1022عربة عادية للمحتاجين، و3800 تصريح لتنظيم للعربات، وإصدار 1375 تصريحاً لتنظيم سُفر الصائمين.