التسديد من الخارج.. خطة دياز للشباب

الرياض- محمد الجليحي
أتم أزرق العاصمة الهلال استعداداته لمواجهة الفريق الشبابي غدا الاثنين ضمن الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، وقد أدى الفريق تدريباته بمتابعة من رئيس النادي فهد بن نافل.
وركز المدير الفني الأرجنتيني دياز على مهارة التمرير والتسديد على المرمى مع تمارين لياقية باستخدام الكرة.
وشارك كل من الكولمبي كويلار والبرازيلي بيريرا في التدريبات الجماعية بعد تعافيهما من الإصابات، فيما واصل متعب المفرج وياسر الشهراني برامجهما التأهيلية باستخدام الكرة. وواصل سلمان الفرج تأهيله بالجري وملامسة الكرة بشكل بسيط.
ودخل لاعبو الهلال المعسكر المعد للمباراة في النادي بعد نهاية التمرين المسائي.
ويحتل الهلال المرتبة الخامسة في الدوري متساوياً بالنقاط مع النصر في المركز الرابع بفارق الأهداف، فيما يحتل الشباب صدارة الدوري في المركز الأول بـ 18 نقطة جمعها من خلال 6 انتصارات متوالية.