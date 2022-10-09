الرياضة

التسديد من الخارج.. خطة دياز للشباب

صحيفة البلادaccess_time14 / ربيع اﻷول / 1444 هـ       9 أكتوبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض- محمد الجليحي

أتم أزرق العاصمة الهلال استعداداته لمواجهة الفريق الشبابي غدا الاثنين ضمن الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، وقد أدى الفريق تدريباته بمتابعة من رئيس النادي فهد بن نافل.

 

وركز المدير الفني الأرجنتيني دياز على مهارة التمرير والتسديد على المرمى مع تمارين لياقية باستخدام الكرة.

وشارك كل من الكولمبي كويلار والبرازيلي بيريرا في التدريبات الجماعية بعد تعافيهما من الإصابات، فيما واصل متعب المفرج وياسر الشهراني برامجهما التأهيلية باستخدام الكرة. وواصل سلمان الفرج تأهيله بالجري وملامسة الكرة بشكل بسيط.

ودخل لاعبو الهلال المعسكر المعد للمباراة في النادي بعد نهاية التمرين المسائي.
ويحتل الهلال المرتبة الخامسة في الدوري متساوياً بالنقاط مع النصر في المركز الرابع بفارق الأهداف، فيما يحتل الشباب صدارة الدوري في المركز الأول بـ 18 نقطة جمعها من خلال 6 انتصارات متوالية.

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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