الأمانة: إخلاء مواقع مخالفة لسكن العمال

جدة – البلاد

أخلت أمانة محافظة جدة ١٨٠ موقعًا مخصصًا لسكن العمالة، ضمن جولاتها الميدانية بدعم ورئاسة المحافظة، وعدد من الجهات الحكومية؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات في السكن الجماعي للأفراد وسلامة تراخيصها.

وأوضح مستشار أمين محافظة جدة المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني؛ أن الجولات الميدانية شملت ٩٣٤ موقعًا في أحياء جدة، بهدف رفع مستوى الامتثال في المواقع المخصصة لسكن العمالة، وفحصها وتعقيمها، بمشاركة الجهات الحكومية؛ كل بحسب الأدوار المنوطة به.

وأضاف الزهراني: ” تم تحرير مخالفات بغرامات مالية حسب لائحة الاشتراطات البلدية، فيما لا يزال العمل مستمرًّا حيال رصد وتطبيق النظام بحزم على جميع المساكن الجماعية للأفراد”.

وتأتي هذه الجولات الميدانية في إطار حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والأمانات، من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين مستوى جودة الحياة في مدن المملكة، والحفاظ على الصحة العامة للجميع.

وطالبت أمانة محافظة جدة أصحاب المواقع المخالفة، بسرعة سداد الغرامات المالية المطبقة عليهم، والإخلاء الفوري لمواقع سكن العمالة غير المرخصة، وتصحيح وضع مخالفات المرخص منها؛ تفاديًا للعقوبات والإجراءات المترتبة على ذلك.

وجدّدت الأمانة دعوتها للمواطنين والمقيمين، بشأن الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر رقم البلاغات الموحد 940.

كمانفّذت أمانة محافظة جدة عدداً من الزيارات التي استهدفت الجهات الحكومية في المحافظة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز التواصل الحكومي بما يسهم في تحقيق التكامل والتنسيق المشترك وتحسين جودة الخدمات للسكان والزائرين.