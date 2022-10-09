المحليات

أمانة جدة تصادر 4 أطنان من الخضروات والفواكه

صحيفة البلادaccess_time14 / ربيع اﻷول / 1444 هـ       9 أكتوبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

صادرت أمانة محافظة جدة ممثلة في بلدية المطار الفرعية، 4 أطنان من الخضروات والفواكه، خلال حملة ميدانية نفّذتها، ضمن جهودها في رصد الظواهر السلبية وتحسين المشهد الحضري ومكافحة الباعة الجائلين.

وأوضح رئيس بلدية المطار الفرعية فهد الزهراني، أن الفرق الرقابية تعقبت الباعة الجائلين ورصدت بسطات وعربات عشوائية لخضروات وفواكه في ظروف تفتقر للاشتراطات الصحية بمنطقة سوق الخضروات المركزي وفي الطرقات والساحات وداخل الأحياء السكنية، حيث تمكن مراقبو البلدية من مُصادرتها وإتلافها، وإزالة آثار البسطات من الشوارع والطرق وذلك ضمن الحملات المتواصلة بالنطاق.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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