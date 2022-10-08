غداً.. الرياض تستضيف ملتقى الصحة العالمي

الرياض : البلاد

ينطلق غدا (الأحد) ملتقى الصحة العالمي والمعرض المصاحب له، والذي تستضيفه العاصمة الرياض خلال الفترة من 9 – 11 أكتوبر القادم تحت شعار “التحول في القطاع الصحي” في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بمشاركة أكثر من 112 متحدث ، باعتباره أكبر محفل لمتخصصي الرعاية الصحية في المملكة، حيث يقام على هامش الملتقى خمس مؤتمرات، بما في ذلك أربعة مؤتمرات للتعليم الطبي المستمر (CME) مثل الصحة العامة والرعاية الصحية الجيدة ومستقبل المختبرات الطبية والأشعة.

ويتوقع أن يجذب الملتقى الذي يقام تحت شعار “التحول في القطاع الصحي “، ويستمر لثلاثة أيام، أكثر من 10,000 شخصكما يتضمن الحدث هذا العام منتدى القادة الذي يهدف إلى تمكين الحوار الهادف بين قادة الفكر والمسؤولين الحكوميين حول تحقيق رؤية المملكة 2030 ودفع التحول الرقمي في قطاع الرعاية الصحية وتعزيز إمكانية الوصول إلى الأدوية والتقنيات، والقيادة والحوكمة.

كما ستشمل الإضافات الجديدة للحدث هذا العام “مساحة المختبر الطبي” التي تسلط الضوء على أحدث ابتكارات وتقنيات المختبرات الطبية و”جلسات Innov8 الحوارية” التي ستستعرض أحدث الابتكارات في مجال الرعاية الصحية والشركات الناشئة والمشاريع الطموحة، من خلال العروض المباشرة للمنتجات.وسيقدم ملتقى الصحة العالمي مجموعة متنوعة من الفرص لزواره للقاء المتخصصين في المجال الصحي والأطباء وصانعي السياسات، والاطلاع على أحدث الاكتشافات والتوجهات الطبية والتواصل، فضلاً عن فرص مزاولة الأعمال مع مجتمع الرعاية الصحية العالمي، وسيشاهد الزوار العديد من الابتكارات الجديدة التي ستغدو جزءاً أساسياً من محادثات الصناعة البارزة.

ويستضيف الملتقى خمسة مؤتمرات، بما في ذلك أربعة مؤتمرات للتعليم الطبي المستمر (CME) مثل الصحة العامة والرعاية الصحية الجيدة ومستقبل المختبرات الطبية والأشعة.

وسيتضمن الحدث هذا العام منتدى القادة الذي يهدف إلى تمكين الحوار الهادف بين قادة الفكر والمسؤولين الحكوميين حول تحقيق رؤية المملكة 2030 ودفع التحول الرقمي في قطاع الرعاية الصحية وتعزيز إمكانية الوصول إلى الأدوية والتقنيات، والقيادة والحوكمة.وسيقدم الملتقى مجموعة متنوعة من الفرص لزواره للقاء المتخصصين في المجال الصحي والأطباء وصانعي السياسات، والاطلاع على أحدث الاكتشافات والتوجهات الطبية والتواصل، فضلاً عن فرص مزاولة الأعمال مع مجتمع الرعاية الصحية العالمي.

يذكر أن المملكة قطعت خلال السنوات القليلة الماضية خطوات كبيرة لتطوير قطاع الرعاية الصحية والارتقاء بخدماته. واليوم تقف أمام مرحلة جديدة وواعدة تزخر بالفرص، مدفوعةً بالأهداف التي حددتها رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لبرنامج

تحول القطاع الصحي الهادف إلى تحسين جودة حياة أفراد المجتمع، إلى جانب تركيز الحكومة على تعزيز البنية التحتية للرعاية الصحية والصحة الرقمية، وتوطيد الشراكات بين القطاعين العام والخاص والالتزام بمبدأ الرعاية الصحية القائمة على القيمة.