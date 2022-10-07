الرياضة

الاتحاد يتخطى الفتح بثلاثية ويرتقي لوصافة دوري روشن

صحيفة البلادaccess_time12 / ربيع اﻷول / 1444 هـ       7 أكتوبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- محمود العوضي

تصوير- سلطان منصور

نجح فريق الاتحاد في استعادة نغمة الانتصار من جديد بعد فوزه على ضيفه فريق الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدف.

في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب الجوهرة في جدة ضمن الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين، وسط حضور جماهيري كبير.

تقدم للاتحاد رومارينيو في الدقيقة 32 من زمن الشوط الأول، ليصبح الهدّاف التاريخي لنادي الاتحاد في دوري المحترفين بـ59 هدفًا.

ونجح ماجد كنبه في إدراك التعادل للفتح في الدقيقة 61  من الشوط الثاني، ولكن لم يتأخر الرد الاتحادي كثيرا؛ إذ سرعان ما تقدم عبدالرزاق حمدالله بالهدف الثاني للنمور في الدقيقة 69 ثم أضاف إيغور كورنادو الهدف الثالث للاتحاد في الدقيقة 80.

بتلك النتيجة رفع الاتحاد رصيده للنقطة 14 في المركز الثاني متأخرا بـ 4 نقاط عن الشباب المتصدر بالعلامة الكاملة 18 نقطة، فيما تجمد رصيد الفتح عند النقطة السادسة في المركز التاسع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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