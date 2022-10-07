الاتحاد يتخطى الفتح بثلاثية ويرتقي لوصافة دوري روشن

جدة- محمود العوضي
تصوير- سلطان منصور
نجح فريق الاتحاد في استعادة نغمة الانتصار من جديد بعد فوزه على ضيفه فريق الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدف.
في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب الجوهرة في جدة ضمن الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين، وسط حضور جماهيري كبير.
تقدم للاتحاد رومارينيو في الدقيقة 32 من زمن الشوط الأول، ليصبح الهدّاف التاريخي لنادي الاتحاد في دوري المحترفين بـ59 هدفًا.
ونجح ماجد كنبه في إدراك التعادل للفتح في الدقيقة 61 من الشوط الثاني، ولكن لم يتأخر الرد الاتحادي كثيرا؛ إذ سرعان ما تقدم عبدالرزاق حمدالله بالهدف الثاني للنمور في الدقيقة 69 ثم أضاف إيغور كورنادو الهدف الثالث للاتحاد في الدقيقة 80.
بتلك النتيجة رفع الاتحاد رصيده للنقطة 14 في المركز الثاني متأخرا بـ 4 نقاط عن الشباب المتصدر بالعلامة الكاملة 18 نقطة، فيما تجمد رصيد الفتح عند النقطة السادسة في المركز التاسع.
🎥 هدف الاتحاد الأول
⚽️ رومارينهو
#️⃣ #الاتحاد_الفتح pic.twitter.com/qIWkCNXcHS
— دوري روشن السعودي (@SPL) October 7, 2022
نونو سانتو ولقطة الهدف ⚽️#الاتحاد_الفتح
#SSC pic.twitter.com/ypB2mCGlW4
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 7, 2022
🎥 هدف الاتحاد الثاني
⚽️ عبدالرزاق حمدالله
#️⃣ #الاتحاد_الفتح pic.twitter.com/OL4IGRyIfC
— دوري روشن السعودي (@SPL) October 7, 2022
🎥 هدف الاتحاد الثالث
⚽️ كورنادو
#️⃣ #الاتحاد_الفتح pic.twitter.com/kZZfoYp7we
— دوري روشن السعودي (@SPL) October 7, 2022
🎥 هدف التعادل للفتح
⚽️ ماجد كنبه
#️⃣ #الاتحاد_الفتح pic.twitter.com/vYB4xePzJ9
— دوري روشن السعودي (@SPL) October 7, 2022