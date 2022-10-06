13 ملياراً مبيعات إلكترونية خلال أسبوع

جدة – البلاد

بلغت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في أنحاء المملكة أكثر من 12.84 مليار ريال خلال الأسبوع المنتهي أول أكتوبر الحالي، مرتفعة بنسبة 23 % مقارنة بقيمتها خلال الأسبوع الذي سبقه. ووفقا للتقرير الأسبوعي ﻟ”عمليات نقاط البيع” الصادر عن البنك المركزي السعودي “ساما”، بلغ عدد العمليات المنفذة نحو 160.6 مليون عملية.

وشهدت جميع القطاعات ارتفاعا من حيث قيمة المبيعات خلال الأسبوع الماضي، باستثناء قطاع “الفنادق” المنخفض بنسبة 10% ، وتصدر قطاع “التعليم” القطاعات المرتفعة بنحو 116%، تلاه قطاع “الاتصالات” بـ69%، ثم “الأطعمة والمشروبات” بنسبة 48%.

وتركز إنفاق المستهلكين خلال الفترة على قطاع “الأطعمة والمشروبات” ﺑ2.1 مليار ريال تمثل نحو 16% من إجمالي المبيعات، تلاه قطاع “المطاعم والمقاهي” بنحو 1.65 مليار ريال.

وبالنسبة لتوزيع قيمة الإنفاق حسب نقاط البيع في المدن خلال الأسبوع المنتهي في 1 أكتوبر 2022، فقد تصدرت الرياض بنحو 3.94 مليار ريال، ما يمثل 31% من إجمالي قيمة المبيعات، تلتها مدينة جدة بـ1.9 مليار ريال.

وتشمل العمليات عبر نقاط البيع ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق الكبيرة ومحلات التجزئة والصيدليات وغيرها.