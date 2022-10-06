مصادر” البلاد”: إدارة الاتحاد تضع آلية لحسم وتجديد عقود أبرز لاعبي الفريق

جدة- محمد نافع
أكدت مصادر مطلعة لـ ” البلاد ” أن الإدارة الاتحادية برئاسة أنمار الحائلي تعمل على آلية تضمن إبقاء أبرز وأهم اللاعبين في الفريق الأول لكرة القدم، الذين تنتهي عقودهم مع نهاية الموسم الحالي، وذلك وفقاً لاحتياجات الفريق، بما يعزز قوته وحضوره الفني، ومن المتوقع أن تحسم الإدارة الاتحادية أول هذه الملفات المتمثلة في تجديد عقد اللاعب عبدالرحمن العبود ، الذي يدخل الفترة الحرة من عقده خلال أشهر قليلة.
تجدر الإشارة إلى أن عقد كل من ” مارسيلو غروهي، وأحمد حجازي، ورومارينهو، وإيغور كورنادو، وعبدالرزاق حمدالله، وعبدالرحمن العبود، وحمدان الشمراني، وبرونو هنريكي” تنتهي عقودهم نهاية الموسم الجاري.