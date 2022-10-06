الرياضة

مصادر” البلاد”: إدارة الاتحاد تضع آلية لحسم وتجديد عقود أبرز لاعبي الفريق

صحيفة البلادaccess_time11 / ربيع اﻷول / 1444 هـ       6 أكتوبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- محمد نافع
أكدت مصادر مطلعة لـ ” البلاد ” أن الإدارة الاتحادية برئاسة أنمار الحائلي تعمل على آلية تضمن إبقاء أبرز وأهم اللاعبين في الفريق الأول لكرة القدم، الذين تنتهي عقودهم مع نهاية الموسم الحالي، وذلك وفقاً لاحتياجات الفريق، بما يعزز قوته وحضوره الفني، ومن المتوقع أن تحسم الإدارة الاتحادية أول هذه الملفات المتمثلة في تجديد عقد اللاعب عبدالرحمن العبود ، الذي يدخل الفترة الحرة من عقده خلال أشهر قليلة.

تجدر الإشارة إلى أن عقد كل من ” مارسيلو غروهي، وأحمد حجازي، ورومارينهو، وإيغور كورنادو، وعبدالرزاق حمدالله، وعبدالرحمن العبود، وحمدان الشمراني، وبرونو هنريكي” تنتهي عقودهم نهاية الموسم الجاري.

وتحظى إدارة أنمار الحائلي بدعم جماهيري كبير نظير عملها في إعادة الفريق الاتحادي للمنافسة وتقليص الديون، وكذلك تخفيض عدد القضايا المرفوعة على النادي لتصل لـ (8) قضايا فقط.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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