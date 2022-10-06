“مسك”: دفعة جديدة ببرنامج “نخبة”

الرياض- البلاد

أعلنت مؤسسة محمد بن سلمان “مسك” إطلاقها مرحلة التسجيل في الدفعة السادسة من برنامج “نخبة” للإعداد لنخبة الجامعات.

وتستمر مدة التقديم حتى الحادي عشر من أكتوبر القادم للانضمام في البرنامج الذي يهدف إلى بناء القدرات والسمات الشخصية ودعم طلاب المدارس الطموحين لزيادة فرص قبولهم في أفضل الجامعات العالمية.

ويستهدف برنامج “نخبة” الذي يمتد لعامين ونصف تأهيل الطموحين وذوي الأداء العالي من طلبة الصف الأول في المرحلة الثانوية للحصول على مقعد في نخبة جامعات العالم ، كما سيكتسب الطلبة المقبولين في البرنامج مهارات مختلفة خلال رحلتهم في البرنامج، منها مهارات القيادة والتواصل الفعّال والحوار وحل المشكلات والتحديات، والتي تسعى إلى تأهيلهم للقبول في نخبة جامعات العالم، ومن أمثلتها: جامعة ستانفورد وجامعة جونز هوبكنز وجامعة كاليفورنيا بيركلي وجامعة كولومبيا.

الجدير بالذكر أن عدد المتقدمين لبرنامج “نخبة” منذ انطلاقه تجاوز 12 ألف متقدم، حيث حصل أكثر من 360 طالب من خريجي البرنامج على أكثر من 1700 قبول في أفضل 20 جامعة على مستوى العالم.