محاور إستراتيجية بالملتقى البحري

جدة- البلاد

يناقش الملتقى البحري السعودي الدولي الثاني الذي تنظمه القوات البحرية الملكية السعودية في المدة 15 -17 نوفمبر المقبل في محافظة جدة، خمسة محاور إستراتيجية رئيسة، بمشاركة مهتمين ومختصين ونخبة من الخبراء العسكريين والأكاديميين والتقنيين من مختلف دول العالم، وقادة ورؤساء الجهات المعنية في البيئة البحرية وبحريات الدول الشقيقة والصديقة.

ومن المحاور الرئيسة التي سيناقشها الملتقى: تطور الأنظمة المضادة للأنظمة غير المأهولة، سواء من الطائرات من دون طيار أو الروبوتات ومكوناتها والزوارق المفخخة ، وسبل تطبيق القانون الدولي ضد الدول الداعمة للمنظمات الإرهابية.

كما سيتناول الملتقى محور التكامل بين القطاعات العسكرية والمدنية للحماية ضد الأنظمة البحرية غير المأهولة، حيث يستعرض هذا المحور دور القطاعات العسكرية والمدنية وأوجه التعاون بينهما في الحماية ، وكذلك الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

وسيشهد الملتقى جلسات وورش عمل بمشاركة مهتمين ومختصين من عسكريين وخبراء في مجال التكنولوجيا والصناعة، وأكاديميين، إلى جانب عدد من الوزارات والهيئات الحكومية والشركات العالمية، كما يتضمن معرضًا مصاحبًا تشارك فيه أبرز الشركات المحلية والإقليمية والدولية؛ لعرض أحدث المعدات والتقنيات والأنظمة في مجال الأمن البحري.