رحلات جوية شتوية إلى المملكة

الرياض – البلاد

أعلن برنامج الربط الجوي عن عقد شراكة تعاون مع مجموعة سيرا، لتعزيز الرحلات الجوية من إمارة دبي ومدينة الكويت إلى كلٍ من العاصمة الرياض وجدة، ومن العاصمة القطرية الدوحة إلى مدينة العُلا، خلال فترات الذروة في فصل الشتاء.

وسيبدأ تسيير الرحلات الجوية، ابتداءً من شهر نوفمبر القادم حتى شهر مارس 2023، خلال عطلات نهاية الأسبوع؛ لتلبية احتياجات المسافرين خلال هذه الفترة.

وأكد المدير التنفيذي لبرنامج الربط الجوي خليل لمرابط أن هذه الشراكة ستعمل على تعزيز الرحلات الجوية، وتأتي نتيجة لزيادة الطلب على خدمات السفر، وتتيح خيارات أوسع للمسافرين لزيارة المملكة بكل سهولة ويُسر.

يذكر أن برنامج الربط الجوي، يُعد مبادرة حكومية تهدف إلى تطوير وتعزيز الربط الجوي الخاص بقطاع السياحة في المملكة.