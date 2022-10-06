انطلاق فعاليات “لقاءات المدينة”

المدينة المنورة – البلاد

انطلقت أمس فعاليات وورش العمل والجلسات الإرشادية لملتقى لقاءات المدينة المنورة 2022م، الذي ينظمه صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، ويحتضنه مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات.

وشهد اليوم الأول حضور عدد كبير من الباحثين عن عمل والطلاب والموظفين وريادي الأعمال من الجنسين، حيث تضمن جدول أعمال الملتقى، إقامة 28 فعالية تنوعت بين ورش العمل التدريبية والتطويرية الموجهة للمسارات الخمسة المستهدفة في الملتقى، وقصص النجاح الملهمة لعدد من الكوادر السعودية، التي شقت طريقها نحو النجاح والتمكن في سوق العمل.

وناقشت ورش العمل الموجهة للباحثين والباحثات عن عمل التعريف بسوق العمل وكيفية التخطيط للبحث عن وظيفة ، وأبرز المهارات المطلوبة في سوق العمل، فيما تطرقت الورش المخصصة إلى مسار رائدي الأعمال وأصحاب العمل الحر، واستكشاف عالم ريادة الأعمال والاحترافية الشخصية والتسويق للمشاريع الخاصة، والموجهة لمسار موظفي القطاع الخاص، والمهارات الشخصية والنجاح المهني والاحتراف الوظيفي ووضع الرؤية الشخصية.

وتطرقت الورش الرئيسة للملتقى إلى عدد من الموضوعات أبرزها: الإرشاد المهني والاستعداد الجيد في المقابلات الشخصية والاستفادة من مراكز دعم المنشآت ورواد الأعمال وأهمية العمل في المجال التطوعي.