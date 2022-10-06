المحليات

المملكة تشيد بجهود كمبوديا في حقوق الإنسان

صحيفة البلادaccess_time11 / ربيع اﻷول / 1444 هـ       6 أكتوبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جنيف – واس

أشادت المملكة العربية السعودية بجهود مملكة كمبوديا في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على أراضيها، وما أنجز من تقدم إيجابي في إطلاق العديد من مبادرات الحماية الاجتماعية لدعم النساء، والتقدم الذي حققته في مجال تمكين المرأة في ريادة الأعمال، ودعم الموقوفين عن العمل.

وثمن مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير عبدالمحسن بن خثيلة في كلمة أمس أمام مجلس حقوق الإنسان، التعاون الإيجابي لمملكة كمبوديا مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان. ودعا السفير عبدالمحسن بن خثيلة المجتمع الدولي لتعزيز دعمه لمملكة كمبوديا، لمساعدتها للمضي قدمًا في مجال حماية حقوق الإنسان، مؤكدًا أهمية الحوارات الفعالة والتعاون مع الدولة المعنية للإسهام في تطوير ممارسات حقوق الإنسان فيها، والعمل على بناء قدراتها للوصول إلى أفضل السبل لضمان حقوق الإنسان وفقًا للالتزامات الدولية.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.