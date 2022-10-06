العربي يقيل فرنانديز… ويعين ” الكوكي” المتخصص في الصعود

حائل- خالد الحامد

بات الإسباني كارلوس هيرنانديز المدرب السابع، الذي تتم إقالته هذا الموسم بعد انتهاء الجولة السادسة من دوري يلو، وذلك بعد أن أعلن نادي العربي إنهاء عقده.

وكان كارلوس قد تولى مهام تدريب الأحمر في بداية الموسم الجاري. وجاءت إقالة كارلوس بسبب النتائج غير المرضية؛ حيث لعب الفريق 6 مباريات، حقق الفوز في لقاءين، وتعادل في 4 مواجهات، ولم يخسر، وكان آخرها التعادل مع فريق أحد.

وعلى الصعيد ذاته، تعاقدت إدارة العربي مع المدرب التونسي محمد الكوكي لقيادة الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي. علماً أن آخر محطات الكوكي بدوري الدرجة الأولى” يلو”2019 – 2020 الصعود إلى دوري المحترفين مع “نادي ضمك”، وفي

2020-2021 صعد إلى دوري المحترفين مع “نادي الطائي”.