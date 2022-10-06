الرياضة

العربي يقيل فرنانديز… ويعين ” الكوكي” المتخصص في الصعود

صحيفة البلادaccess_time11 / ربيع اﻷول / 1444 هـ       6 أكتوبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

 

حائل- خالد الحامد
بات الإسباني كارلوس هيرنانديز المدرب السابع، الذي تتم إقالته هذا الموسم بعد انتهاء الجولة السادسة من دوري يلو، وذلك بعد أن أعلن نادي العربي إنهاء عقده.

وكان كارلوس قد تولى مهام تدريب الأحمر في بداية الموسم الجاري. وجاءت إقالة كارلوس بسبب النتائج غير المرضية؛ حيث لعب الفريق 6 مباريات، حقق الفوز في لقاءين، وتعادل في 4 مواجهات، ولم يخسر، وكان آخرها التعادل مع فريق أحد.

وعلى الصعيد ذاته، تعاقدت إدارة العربي مع المدرب التونسي محمد الكوكي لقيادة الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي. علماً أن آخر محطات الكوكي بدوري الدرجة الأولى” يلو”2019 – 2020 الصعود إلى دوري المحترفين مع “نادي ضمك”، وفي
2020-2021  صعد إلى دوري المحترفين مع “نادي الطائي”.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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