“البلدية والإسكان” تُشدِّدُ الرقابةَ للحدِّ من مخلفات البناء في المدن

الرياض : البلاد

تواصلُ وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة بالأمانات والبلديات التابعة لها الأعمال الرقابية على المواقع تحت الإنشاء للحدِّ من المخالفات داخل النطاق العمراني للمدن ، وذلك استكمالاً لجهودها المستمرة لإزالة عناصر التشوُّه البصري، وتحسين المشهد الحضري، والارتقاء بجودة الحياة في مناطق المملكة كافة.

وتستهدفُ الجولاتُ الرقابيةُ حزمةً من المخالفات، أبرزها: عدم الالتزام بالتسوير المؤقَّت للمواقع تحت الإنشاء، وممارسة أي أعمال إنشائية خارج السور المؤقت؛ تشمل خلط الأسمنت وأعمال الحديد والنجارة والتخزين، وعدم نظافة الموقع في أثناء وبعد الانتهاء من العمل، عدم إزالة مخلفات البناء والحفر في مرحلة البناء أو الترميم, إلقاء مخلفات البناء والمخلفات الأخرى في أراضي الغير أو الأماكن العامة.

وتحرص الوزارة من خلال حملاتها الرقابية الشاملة على التأكد من الالتزام والامتثال للاشتراطات المفروضة من الجهات المختصة، وتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين، كما تتلقَّى البلاغات والشكاوى عن طريق “بلدي 940” من المواطنين والمقيمين حول هذه المخالفات، والعمل على معالجتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.