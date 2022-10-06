إطلاق كافة مسارات حافلات مكة

مكة المكرمة – احمد الأحمدي

أعلن المركز الموحد للنقل -التابع للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة- عن استكمال المرحلة التجريبية الأخيرة لمشروع حافلات مكة، والتي تتضمن تشغيل المسارات 3، 10، 11؛ لربط المنطقة المركزية حول المسجد الحرام بعدد من المواقع الحيوية في مكة المكرمة على رأسها: حي الشهداء، والكعكية، وجعرانة.

وتشمل المسارات الـ 12 ما يقارب 200 محطة توقف؛ يمر خلالها أكثر من 200 حافلة مقسمة إلى نوعين: حافلات عادية بسعة استيعابية تبلغ 85 راكباً، وحافلات مفصلية بسعة استيعابية تبلغ 125 راكباً، تعمل على مدار الساعة ويقودها قرابة 550 سائقاً.

وأشار المركز الموحد للنقل إلى أن الحافلات المخصصة لهذه المسارات مزودة بأنظمة الحريق، والمساعدات الطبية الأولية، وكاميرات المراقبة، وأنظمة تفادي الاصطدام، والشاشات المعلوماتية الإلكترونية وخدمة (الواي فاي) ونظام صوتي ومرئي لمعلومات الرحلة داخل الحافلة.

وسيتم خلال الفترة القادمة عرض تفاصيل مواعيد والمسارات على حساب حافلات مكة عبر منصة “تويتر”. وبإنجاز هذه المرحلة تكون الهيئة قد استكملت جميع مراحل التشغيل التجريبي للمشروع الذي شهد في كل مراحله السابقة نجاحاً وإقبالاً كبيراً من الزوار والمعتمرين وسكان مدينة مكة المكرمة.