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«14» مخالفا لنظام الرعي في قبضة الأمن

صحيفة البلادaccess_time10 / ربيع اﻷول / 1444 هـ       5 أكتوبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض ـ البلاد

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (14) مخالفًا لنظام البيئة، (9) مواطنين، و(5) مقيمين من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي (111) متنًا من الإبل، في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكداً أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى (500) ريال لكل متن، حاثاً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و (999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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