نائب أمير الشرقية يُدشّن عددًا من المشاريع التعليمية في الأحساء

الأحساء : البلاد

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، أمس، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، ومعالي مساعد وزير التعليم الدكتور سعد آل فهيد نيابة عن معالي الوزير، عددًا من المشاريع التعليمية في محافظة الأحساء.

وأوضح مساعد وزير التعليم في كلمته التي ألقاها خلال الحفل، أن هذه المشاريع شملت تدشين 9 مبان مدرسية بتكلفة تتجاوز 107 ملايين ريال، يستفيد منها ما يقارب 7000 طالب وطالبة، وإنشاء 10 مشاريع تعليمية، بإشراف شركة تطوير للمباني الذراع التنفيذي للوزارة التعليم، وكذلك تدشين 24 ملحقًا للطفولة المبكرة بتكلفة تزيد عن 42 مليون ريال، منوهاً بالدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة –أيدها الله- لقطاع التعليم، وتطلعاتها إلى بناء جيل يتسلح بالإيمان والقيم والولاء الوطني، ويتكئ على كفايات ومهارات القرن الجديد لخدمة الوطن الغالي والإسهام في التطوير والنهضة والتقدم بين الدول وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقال معاليه: إن وزارة التعليم وفي ضوء الرؤية الطموحة للوطن كثفت جهودها في تعزيز الدور الاجتماعي والمساهمة المجتمعية في تقديم الخدمات التعليمية، والعمل وفق أفضل الأساليب على توفير بيئات مشجعة لتعلم الطلبة كافة والطلبة من ذوي الإعاقة بشكل خاص، من خلال منظومة تحقق التكامل والتناغم بين القطاعين الحكومي والخاص، كما حرصت على بذل كل السبل والمساعي للوصول إلى المبنى المدرسي النوعي، والمعلم المتمكن، والطالب المنتج، والبيئة المدرسية الجاذبة.

وأضاف أن وزارة التعليم تقدم للطلاب والطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال برامجها الاجتماعية والتكافلية والتعليمية العديد من الخدمات لتلبية احتياجاتهم في المجالات التعليمية، والتأهيلية، والصحية، والاندماج الاجتماعي، وإطلاق المواهب، ومزاولة الهوايات، والتمكين من العمل، إلى جانب توفير الفرص العادلة التي من شأنها أن تنهض بهم، وتسهم في تحسين جودة حياتهم، وتحويل أحلامهم واقعاً ملموساً، بما يحقق لهم أعلى مستويات الدعم والرعاية.