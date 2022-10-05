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مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية لتوزيع السلال الغذائية في أفغانستان

صحيفة البلادaccess_time10 / ربيع اﻷول / 1444 هـ       5 أكتوبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس اتفاقية تعاون مشترك مع منظمة التعاون الإسلامي، لتقديم المساعدات الغذائية للمتضررين من الفيضانات والأسر الأكثر احتياجاً في أفغانستان للعام 2022-2023م.

ووقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، ومدير عام بعثة منظمة التعاون الإسلامي في أفغانستان محمد سعيد العياش، وذلك بمقر المركز في الرياض.

وسيجري بموجب الاتفاقية تأمين وتوزيع 47.400 سلة غذائية بوزن (2.938) طناً للمتضررين من الفيضانات والأسر الأكثر احتياجاً في 24 محافظة أفغانية، يستفيد منها 284,400 فرد، حيث تزن السلة الواحدة 62 كيلو غراماً تحتوي على المواد الغذائية الأساسية مثل: الدقيق، و الأرز، و الفاصوليا، و التمر، والزيت النباتي، و السكر.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لمساعدة المحتاجين في الدول المتضررة حول العالم.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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