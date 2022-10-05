“مجلس الأعمال السعودي الأمريكي”: المملكة مركز لتصنيع السيارات في المنطقة

جدة – البلاد

قال مجلس الأعمال السعودي الأمريكي، إن الانتعاش في مبيعات المركبات الجديدة، وتنامي قدرات التصنيع المحلية في السعودية، عززا مرتبتها بصفتها أكبر سوق للسيارات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بحصة تقترب من 50 % من السوق.

وأشار في بيان إلى أن المملكة قطعت شوطًا كبيرًا في جهودها لتصبح مركز تصنيع في المنطقة، مبينا أن برنامج “ندلب” يتضمن استراتيجية لقطاع السيارات لتواصل استيراد السلع الوظيفية، مثل مجموعة نقل الحركة، ومكونات الهيكل (الشاسيه)، والمكونات الكهربائية، مع إنتاج بعض السلع محليًا.

وأوضح أن المملكة شهدت تسجيل أو بيع 557 ألف مركبة جديدة في 2021، وفقًا للمنظمة الدولية لمصنعي السيارات، مبينا أن مركبات الركاب شكّلت 86% تقريبًا من المركبات المستوردة، في حين شكّلت 14 % المتبقية مركبات تجارية.وأوضح أن إطلاق منشأة تصنيع شركة لوسد موتورز بالسعودية يمثل مرحلة إنجاز مهمة وعلامة فارقة لقطاع السيارات بالمملكة، كما أنه يمثل مؤشرًا للشركات الأجنبية الأخرى المُصنعة للمعدات الأصلية للنظر في استثمارات مماثلة ، مشيرا إلى أن “لوسد” ستستفيد من التجمعات الصناعية القائمة مع شركاء الأعمال السعوديين الرائدين، مثل “سابك” و”معادن” وشركة أرامكو السعودية، في إنتاج مواد السيارات المتطورة التي تشمل مادة الكربون والمطاط الاصطناعي لصنع الإطارات، والمكونات الأخرى ذات الصلة بالسيارات.