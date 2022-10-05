فيصل بن سلمان يُدشن رابع مراكز الخدمات الحكومية الشاملة غرب المدينة المنورة

المدينة المنورة : البلاد

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، مركز الخدمات الحكومية الشامل بفرعه الرابع في حي العزيزية غرب المدينة المنورة، والذي يأتي ضمن خطط التوسّع في خدمات المراكز الشاملة وامتداداً لنجاح تجربتها على مستوى المنطقة.

واطّلع سمو أمير منطقة المدينة المنورة خلال التدشين على منظومة الخدمات المتكاملة التي توفرها 13 جهة حكومية وأهلية تحت سقف المركز الجديد، فيما تعمل المؤشرات التشغيلية على رصد مستوى أداء الجهات المشاركة من منظومة الخدمات التي تقدمها للمستفيدين من خلال مكاتب الإمارة، وكتابة العدل، ووزارة التجارة، وأمانة منطقة المدينة المنورة، والغرفة التجارية، ومكتب العمل والضمان الاجتماعي، وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى منصة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وشركة المياه الوطنية، ومجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة المدينة المنورة.

ونوّه الأمير فيصل بن سلمان، بدور المراكز الشاملة في تحسين التعاملات الحكومية مع جميع المستفيدين بما يدعم خطط وبرامج التحول الرقمي كأحد الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ، مؤكداً أهمية تقديم المراكز خدماتها بجودة عالية ومرضية للمستفيدين من مختلف شرائح المجتمع.