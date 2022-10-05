شاهد.. برشلونة يسقط أمام إنتر ميلان في دوري الأبطال

خسر برشلونة في ميدان إنتر ميلان “جيوزيبي مياتزا” بهدف نظيف 0-1 سهرة الثلاثاء ضمن الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

وتراجع برشلونة إلى الترتيب الـ3 في المجموعة خلف بايرن ميونيخ المتصدر بـ9 نقاط وإنتر ميلان الوصيف (6 نقاط) في حين يتذيل فكتوريا بلزن بلا رصيد.

سجّل هدف المباراة الوحيد اللاعب التركي الدولي هاكان تشالهانوغلو من تصويبة مخادعة في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، أمام 71 ألف مشجّع.

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وخسر برشلونة للمباراة الثانية تواليًا في المجموعة الثالثة من دوري أبطال أوروبا بعد أن انهزم في المباراة السابقة أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 0-2.

يستعد البارسا لخوض مواجهة من العيار الثقيل أمام حامل لقب الدوري الإسباني ريال مدريد يوم 16 أكتوبر الجاري في مباراة الكلاسيكو خارج أرضه.

ترتيب المجموعة الثالثة من دوري أبطال أوروبا

1- بايرن ميونيخ 9 نقاط

2- إنتــر ميــلان 6 نقاط

3- بـرشــلونــة 3 نقاط

4- فكتوريا بلزن 0 نقاط

شاهد أهداف برشلونة وإنتر ميلان 1-0