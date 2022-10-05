الأولى

رئيس صربيا يستقبل وزير الخارجية ويستعرضان العلاقات الثنائية بين البلدين

صحيفة البلادaccess_time10 / ربيع اﻷول / 1444 هـ       5 أكتوبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

بلغراد : البلاد

استقبل فخامة الرئيس الكساندر فوتشيتش، رئيس جمهورية صربيا، في العاصمة الصربية بلغراد، اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.

ونقل سموه في بداية الاستقبال، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ـ حفظهما الله ـ، لفخامته، وتمنياتهما لجمهورية صربيا حكومة وشعباً المزيد من التقدم ودوام الرقي والنماء.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب بحث آخر تطورات الأوضاع على الساحة الدولية.

حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك السفير غير المقيم لدى جمهوريتي صربيا وكرواتيا أسامة بن داخل الأحمدي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبد الرحمن الداود.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.