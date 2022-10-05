الزهراني يفوز بمنصب النائب الأول لرئيس الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية

الرياض – هاني البشر

فاز مرشح المملكة العربية السعودية الأستاذ عادل الزهراني، بمنصب النائب الأول لرئيس الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية، وعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصحافة الرياضية وذلك بأغلبية الأصوات في الانتخابات التي أقيمت في العاصمة الإيطالية روما، بحضور ممثلين لأكثر من 100 دولة من أعضاء الاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية.

ويعد هذا الفوز هو الأول من نوعه على مستوى الإعلام الرياضي السعودي، في الاتحادين الآسيوي والدولي للصحافة الرياضية، والذي جاء بعد الانتخابات التي أقيمت في هذا المحفل الدولي الكبير.

وبهذه المناسبة قدم الأستاذ عادل الزهراني عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على دعمه ومساندته الكبيرة طوال الفترة الماضية، مبينًا أن هذا الفوز والترشح على المستويين القاري والدولي، يعد ثمرة المتابعة والحرص الدائم الذي يجده القطاع الرياضي بمختلف مجالاته من قبل سموه.”

وأضاف: ” نسعى جاهدين لتمثيل الإعلام الرياضي السعودي خير تمثيل من خلال التواجد في المنصب القاري وكذلك عضوية المكتب التنفيذي الدولي للصحافة الرياضية، كما أتقدم بالشكر للناخبين على ثقتهم الكبيرة، والتي ستكون محفزًا لمضاعفة الجهود لتحقيق التطلعات وخدمة الإعلاميين والإعلام الرياضي في كل مكان”.